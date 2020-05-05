مشهد إنساني لطفل بذراع واحدة... فيديو

يحب الأطفال من يدنو منهم ويعاملهم بلطف، وتكون حاجتهم للحب أكبر إذا كانوا يواجهون مشكلة خاصة.

ويظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، طفل يدنو من سيدة ويحتضنها في مشهد إنساني رائع، عندما وجد أنها لا تمتلك إلا ذراعا واحدة مثله.

Toddler has the sweetest reaction when meeting a stranger missing the same limb as him



🎥: tiddbit_outta_hand / amysiesel pic.twitter.com/gF1LzlKlkx — The Sun (@TheSun) May 5, 2020

ويظهر الطفل في بداية الفيديو وهو يقف أمام سيدة تداعبه وتلاطفه، قبل أن يبدأ في التحرك نحوها ليحتضنها مبتسما، وكأنه وجد ضالته.

ويشير الفيديو، إلى أنه عندما يواجه أحد الأطفال مشكلة في حياته، فإنه يحتاج إلى نموذج ورمز وشخص أكبر منه يكون مصدر إلهام له.