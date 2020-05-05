تصريح غير متوقع من أحمد سعد عن احتمال زواجه من الوسط الفني... فيديو

كشف الفنان المصري أحمد سعد، عن احتمال زواجه قريبا، بعد حالة الجدل الواسعة التي حدثت عقب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال سعد في إحدى البرامج التلفزيونية، إنه "لن يتزوج مجددا من الوسط الفني، مشيرا إلى أن ذلك بسبب خلافاته مع زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب".

وتابع "قطعنا الموضوع ده مبنتجوزش فنانات، سمية الخشاب قضت على الفكرة، قضت على جميع الأفكار".

وعن القضايا بينهما، أوضح سعد أن "كل شخص له حق سيأخذه وأنه سيعطيها حقها ليس لشخصها بل لأن هذا شيء بينه وبين الله".

وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، وتبادل الطرفان الاتهامات ‏عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال ‏حلقاتهم ببرنامج "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان 2019.

وطالبت سمية الخشاب بالنفقة ومستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديا ونفسيا، وقدمت لهيئة المحكمة ‏أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها.