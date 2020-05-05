سعودي يقتل أحد أقاربه بسبب خلاف حول "حسابات هاكرز"

تسبب خلاف بين سعوديين على حسابات "هاكرز" على مواقع التواصل الاجتماعي، في إقدام أحدهما على قتل الآخر.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية إن الجريمة وقعت بمحافظة طريف، بعدما أقدم مواطن ثلاثيني على قتل مواطن يسكن بالحي نفسه، بسلاح أبيض.

ولفتت الصحيفة إلى أنها علمت من مصدر، لم تسمه، أن القاتل حدثت بينه وبين المقتول مشادة كلامية حول حسابات "هاكرز" بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "القاتل حذر أسرة الضحية قبل الجريمة من تصرفات نجلهم تجاهه، وعندما علم الضحية بما حدث طلب مقابلته عند محطة وقود، بعدها أشهر سلاحه الأبيض في وجهه، لكن الجاني أخذ منه السكين، وخلال الشجار وجه له طعنة في الصدر، تسببت في مقتله".

وأوضحت الصحيفة أن القاتل والمقتول يسكنان بالقرب من بعضهما البعض، مشيرة إلى أن القاتل سلم نفسه لشرطة محافظة طريف بعد أن اختفى لأكثر من يوم.