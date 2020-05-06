فرقة "رقصة التابوت" تشكر أطباء العالم بطريقتها الخاصة... فيديو

مع مواجهة العالم لأزمة كورونا، أعرب أعضاء فرقة "رقصة التابوت" عن امتنانهم للأطباء المتواجدين في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة.

ونشر أحد أعضاء الرقصة الشهيرة، عبر موقع "انستغرام"، فيديو وجه خلاله رسالة إلى جميع الأطباء.

وارتدى أعضاء الفرقة المتخصصة بالرقص عند حمل التابوت، اللباس الأبيض الخاص بالأطباء وقال قائدهم:

الأطباء والعاملين في مجال الصحة هم الأمل الوحيد للعالم الآن حيث يواجه العالم خطرًا غير مرئي، بينما يتسابق العلماء مع الوقت لتحقيق الإنجاز في إنشاء لقاح ضد الفيروس المعدي.

يذكر أن الرقص بالتابوت هو "تقليد" مستخدم في عدد من دول أفريقيا يعتقد من خلاله أنه يجلب "الفرح" للمتوفى.

ويعود الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحد طقوس الجنائز في غانا على وجه التحديد، وهو موجود في يوتيوب منذ العام 2015، وقد حظي بنحو 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وبينما يتناول رواد مواقع التواصل مقاطع "رقصة التابوت" هذه الأيام من نطاق فكاهي، فإن الأمر على نحو كبير من الجدية لدى الناس في غانا، وكذلك بالنسبة للفرقة التي تؤدي الرقصات، حيث أنهم مجبرين على القيام بحركات معينة يطلبها أهل الميت.