"لم نلتزم بالقوانين والأخلاق"... اعتذار نادر لوريث شركة "سامسونغ"

قدم لي جاي يونغ، وريث أكبر مجموعة تجارية في كوريا الجنوبية "سامسونغ"، اعتذارًا علنيًا نادرًا، اليوم الأربعاء، بشأن مخالفات تتعلق بخلافته وتعهد بإلغاء سياسة "لا اتحاد نقابي" للمجموعة.

وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، قال لي، الابن البكر لرئيس مجموعة سامسونج "طريح الفراش" لي كون هي، إنه لن يسلم السلطة الإدارية إلى سليله، مضيفًا: "لم تلتزم الشركة بشكل صارم بالقوانين والأخلاق، كما أنها لم تقدم ما يكفي للتواصل مع المجتمع، وهذا خطئي. أعتذر".

هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها لي اعتذارًا عامًا منذ يونيو/ حزيران عام 2015، عندما فعل ذلك بسبب سوء تعامل مستشفى "سامسونغ" مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس ميرس).

يأتي الإجراء الذي اتخذه لي بعد أن حثته لجنة الامتثال المستقلة التابعة للمجموعة قبل شهرين على تقديم اعتذار عام والتوصل إلى إجراءات من شأنها تحسين ثقافة الامتثال في "سامسونغ" في ثلاثm مجالات: الخلافة الإدارية والنقابات العمالية والتواصل مع المجتمع المدني.

طُلب من لي، 51 عامًا، في الأصل، الرد على نصيحة اللجنة بحلول 10 أبريل/ نيسان، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، طلبت شركة "سامسونغ" تأجيل الموعد النهائي لمدة شهر.