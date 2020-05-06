تحديد مكان تواجد السيارة الخارقة لنجل الرئيس العراقي الأسبق "عدي"... فيديو

وأشار المدون الشهير راتاروسا، بعد حملة أطلقها رفقة أصدقائه، إلى إن السيارة الخارقة لنجل الرئيس العراقي، "عدي" متواجدة حاليا في أربيل في إقليم كردستان العراق.

وكشف المدون بيج كريس، الذي شارك في الحملة أنه سافر إلى العراق في عام 2016 لشراء السيارة. كريس أكد أن السيارة كانت مغطاة بالرمل حتى المحرك وافتقرت إلى أجزاء معينة، وشدد على أن نقلها إلى المملكة المتحدة كان سيكون "كابوسًا لوجستيًا" ، لذا غادر خالي الوفاض.

وعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم لما آلت إليه حالة السيارة، التي ظهر في حالة مزرية، رغم أن المسافة التي قطعتها لم تتجاوز 3700 كم.

ومع ذلك، صرح المالك الحالي للسيارة أنه سيبيعها بسعر لا يقل عن 1.1 مليون دولار.

يذكر أنه بدأ تصنيع فيراري F40 في عام 1987 بمناسبة الذكرى الأربعين للعلامة التجارية. إن السيارة الخارقة ذات الدفع الخلفي 478 حصانًا عند 7000 دورة في الدقيقة وتبلغ سرعتها القصوى 326 كيلومترًا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.7 ثانية. كانت واحدة من أسرع السيارات في ذالك الوقت.