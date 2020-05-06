صديق المنسي: هذا المشهد من مسلسل "الاختيار" حقيقي بكل تفاصيله

وقال البلاط في تصريحات تلفزيونية، إن المنسي كان شخصا يحبه الجميع لطيبة شخصيته وعدم وجود أطماع له في الحياة، وأنه لم يكن يرغب سوى في نيل الشهادة بسيناء.

وأشاد رأفت بلاط بمسلسل "الاختيار"، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يخرج سيناريو المسلسل بذلك الإتقان.

أوضح صديق الشهيد منسي أن من بين تلك المواقف، المشهد الذي ظهر فيه أحمد منسي ساهرا في مكتبه ليطلع على أحد التقارير حول مستقبل الغاز في المنطقة، وحديثه مع الضباط الآخرين عن ضرورة الاطلاع عليه، لأن الضابط يجب أن يكون مطلع على جميع الأخطار المحيطة، مشيرا إلى أن ذلك الموقف حدث بالفعل وأنه من أرسل التقرير الأجنبي للمنسي ليتناقشا حول ما جاء به.

وأعرب البلاط عن سعادته بالشكل الذي خرج به المسلسل، كاشفا أن عائلة المنسي فقدت 3 شهداء، وأنه يفتقد أسلوب الحياة الذي اعتاده مع صديقه وشعوره بالأمان بسبب مساندته له.