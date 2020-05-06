فيديو يثير ضجة في سوريا... ما حكاية "اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسد ورامي مخلوف"

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن اشتباكات عنيفة وإطلاق نار، قالوا أنها "بين أنصار الرئيس السوري بشار الأسد وموالين لابن خاله رامي مخلوف"، فما القصة الحقيقية لهذا الفيديو؟.

وتظهر في الفيديو أضواء مدينة أو قرية في الليل مع سماع رشقات نارية من أماكن مختلفة توحي بوجود اشتباك وإطلاق نار وتسمع أيضاً تسابيح من مسجد.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل، بين فيسبوك وتويتر ويوتيوب، على أنه اشتباك بين الجيش السوري أو موالين للرئيس بشار الأسد من جهة، ومسلّحين تابعين لرامي مخلوف من جهة أخرى.

فريق تقصي الحقائق في وكالة "فرانس بريس" الفرنسية وجد أن مروجي الإشاعات استغلوا مقطعي فيديو نشرهما رجل الأعمال رامي مخلوف على حسابه الشخصي في فيسبوك اتهم في أحدهما الأجهزة الأمنية باعتقال موظفي شركاته من أجل الضغط عليه للتخلي عنها.

وناشد مخلوف الرئيس الأسد للتدخل من أجل إنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

وأكد الفريق، من خلال تغريدات لمستخدمي موقع "تويتر"، أن هذا الفيديو ملتقط قبل أعوام طويلة ومأخوذ جزء منه فقط، ولا علاقة له بالمستجدات الأخيرة في سوريا بين الأسد ومخلوف.

الفيديو المتداول عن اشتباكات بالاذقية مجتزء من فيديو

الفيديوا الاصلي

شام دمشق كفر سوسة اصوات اطلاق نار كثيف جدا وانفجارات تهز الحي 2012 8 17 #اللاذقية #رامي_مخلوف pic.twitter.com/zU2LO5OuAz — دلخواز قامشلي💎 (@Dkamshli) May 4, 2020

وفي موقع "يوتيوب" نشرت "شبكة شام" المعارضة، في صيف العام 2012، هذا المقطع بعنوان "شام دمشق كفرسوسة أصوات اطلاق نار كثيف جداً وانفجارات تهز الحي 17-8-2012".

حيث ذكرت الوكالة الفرنسية وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة والجيش السوري في أحياء جنوب دمشق وغربها.