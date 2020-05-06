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    الإرهاق، التعب، الإجهاد

    نصائح تساعدك على التخلص من المزاج السيء في الصباح

    © flickr.com / American Center for Biological Medicine / How hormone therapy can help
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    يلعب النوم المتوازن دورا مهما في الـتأثير على مزاج الأشخاص، إذ نلاحظ أن الأشخاص الذي ينامون لساعالت قليلة يستيقظون في مزاج سيىء.

    وأشارت دراسة إلى أن المنطقة المحددة من الفص الجبهي، والتي عادة ما تقوم بتصفية المشاعر السلبية يصيبها الضعف بسبب قلة النوم.

    وأورد موقع "نت دكتور" المتخصص بالأخبار الطبية 4 نصائح لمواجهة وضبط المزاج السيىء في الصباح.

    الاهتمام بوجبة الإفطار

    يعتبر تناول وجبة الإفطار أمرًا بالغ الأهمية لضبط مزاجك المتعكر، مع التركيز على البروتين الذي يمكن الحصول عليه بسهولة من البيض على سبيل المثال.

    نوعية الطعام والنوم الجيد

    يتفق الخبراء على أن ما تأكله ليلًا لن يكون له تأثير على طريقة نومك فحسب، بل على شعورك في اليوم التالي أيضًا، إذ يمكن أن يكون الاستيقاظ في مزاج سيئ مرتبطا بالنظام الغذائي بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.

    وأكد الموقع أن تناول الأطعمة مثل الشوكولاتة أو البسكويت أو مشروب الكاكاو أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والبيتزا ورقائق الباستا والمعكرونة يدفعك إلى الشعور بالرضا في البداية، ولكن يسبب ارتفاع سكر الدم في الليل، فيجعلك تشعر بالإرهاق والإحباط وسيساهم بشكل كبير في الشعور بالغضب أولاً.

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    وشدد على أهمية تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات والتركيز على توازن البروتين والكربوهيدرات المعقدة، بما في ذلك الأطعمة التي تعزز النوم مثل الديك الرومي والتونة والموز والبطاطس والحبوب الكاملة وزبدة الفول السوداني، إضافة إلى تجنب أطعمة معينة مثل الأسماك المدخنة والجبن والفلفل.

    الحفاظ على مستويات المغنيسيوم 

    وبيًن الموقع أن صعوبة النوم والشعور بالتوتر أو القلق تشير إلى نقص المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يمكن استنفاده بسهولة بسبب الإجهاد.

    وقال الاختصاصي في مجال التغذية جاكي لينش: "أحب أن أرمي حفنة قليلة من المغنيسيوم في حمام مسائي، يتم امتصاص المغنيسيوم من خلال الجلد ويهدئ الجهاز العصبي ويهدئ العضلات المتعبة. إنه يجعلك تستمتع بنوم جيد حقًا".

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    ويمكن العثور على المغنيسيوم في جميع الخضروات الخضراء الداكنة، ويمكن استخدام أملاح إبسوم المغلفة بالمغنيسيوم أثناء الاستحمام، إذ يتم امتصاص المغنيسيوم من خلال الجلد ويهدئ الجهاز العصبي ويهدئ العضلات المتعبة.

    العناية بالكبد

    يعتبر الكبد مركز الغضب في الطب الصيني التقليدي، لذلك فمن يتناولون الكحول قبل نومهم يعرضون الكبد للضغط، ما يؤثر على قدرته على إزالة السموم من الجسم، وينعكس سلبا على جودة النوم.

    ويعتبر "فيتامين سي" مهما في عملية إزالة السموم من الكبد، لذا فإن تناوله قبل النوم قد يساعد في تقليل أعراض الغضب.

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    تأثير, الصباح, حدة الطبع, النوم
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