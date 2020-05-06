عقب مداهمة أمنية... العثور على دفتر يكشف الدخل اليومي للمتسولين في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله دفتر حسابات تم العثور عليه خلال مداهمة أمنية في السعودية.

ويظهر في الفيديو مبالغ كبيرة يجنيها المتسولين بشكل يومي في المملكة.

قبل ايام شاهدت فيديو لمداهمة أمنية لاحد مساكن المخالفين وشدني رؤية دفاتر حسابات لآلاف الريالات يحصل عليها المتسولين.. ولهذا علينا كلنا مسؤولية وواجب ان نحرص ان اموال الصدقات تذهب لجهات رسمية موثوقة ولا تذهب لنصابين او جماعات متطرفة. ولهذا على الجميع ان يسأل نفسه #لمن_أتصدق؟ pic.twitter.com/jLeEUxLvzd — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) May 6, 2020

ووصلت المبالغ إلى 3260 ريال في اليوم الواحد.

وجاء في الدفتر أيضا أسماء المتسولين، الذين يعتقد أنهم من أسرة واحدة .