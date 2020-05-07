خبراء يحذرون من استخدام كلمات سر شائعة للحسابات الالكترونية

قالت شركة "أي دي إجينت" للأمن السيبراني، إنه من السهل الكشف عن كلمة سر المستخدمين إن كنت تعلم هواياتهم أو اهتماماتهم.

وذكر الخبراء أنه من الشائع استخدام الرياضة وأسماء الفرق ككلمة سر. وغالبًا ما تتألف كلمة سر المستخدمين من كلمة واحدة، مثل، كرة القدم أو الهوكي أو التنس. ومن المتداول أيضًا استخدام أسماء شخصيات الأفلام الكرتونية والأفلام الشهيرة لكلمة المرور، من بينهم ميكي ماوس وسوبرمان وباتمان، بحسب موقع الشركة.

ويضيف المستخدمون الأكثر جدية أرقامًا إلى الأحرف في كلمات مرورهم. ومع ذلك، غالبًا ما تكون لهذه الحروف دلالات مرتبطة بأسماء الفرق الموسيقية أو اسم أحد الألبومات، فالرقم "182" يمكن أن يعني فرقة "بلينك" والرقم 2112 هو اسم أحد ألبومات فرقة "راش". وهناك طريقة شائعة أخرى لإنشاء كلمة مرور وهي استخدام اسم المستخدم نفسه.

ونصح الخبراء عدم إنشاء كلمات سر كهذه وتفعيل الاستيثاق بعوامل عدة على جميع الأجهزة إن أمكن ذلك، ففي هذه الحالة، سيحتاج المتسللون إلى المزيد من المعلومات الشخصية أو الوصول إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، ما سيعقد عملية القرصنة.

في وقت سابق، أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا على متصفحي الإنترنت "كروم" و"سفاري"، بحيث يحافظ على أمان وسرية تلك الحسابات.