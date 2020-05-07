انتقادات "لاذعة" لمشهد رومنسي في مسلسل خليجي بين ممثلة لبنانية وفنان سعودي... فيديو

وأظهر مقطع الفيديو مشهد ثنائي للممثلة اللبنانية ريتا حرب مع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن في مسلسل "ضرب الرمل".

وفي التفاصيل تقوم الفنانة اللبنانية بإعداد نفسها وتجميل نفسها قبل فتح الباب لاستقبال "الأستاذ شقير" الذي يؤدي دوره الفنان السعودي.

وبين المشهد تبادل نظرات الإعجاب على أنغام موسيقة رومنسية قبل أن تدعوه إلى الدخول ويجلسا معاً في صالة الاستقبال ويتحادثا بطريقة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وتعرض الفنان السعودي على إثر هذا المشهد لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى العديد من هؤلاء أن هذا المشهد لا يليق به ولا يناسبه.

ومن أبرز تعليقات الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي كانت: "خربها خالد والله ما توقعت يخربها" و"الرومنسية تبكي في الزاوية" و"مو لايق صراحة التمثيل على بو خالد" و"لو ظل بالغناء أشرفله تمثيله فاشل".