رجل يصارع ثعبانا لإنقاذ قطة صغيرة أمام عيني زوجته

سارع رجل من كونونورا في أقصى شمال غربي أستراليا إلى مصارعة ثعبان ضخم هاجم هرته الصغيرة.

استيقظ نيك كيرنز من نومه على صراخ زوجته التي راقبت مهاجمة ثعبان طوله 2.5 مترا لهرتهما الصغيرة في حديقة المنزل، بحسب ما نقلته "إي بي سي نيوز".

وقفز الرجل على الثعبان الذي لف جسمه حول القطة الصغيرة، بينما أمسكت زوجته بطرف الحيوان الزاحف.

وخضع كيرنز لدورة تعليمية قبل بضع سنوات تعلم خلالها طريقة التعامل مع الثعابين، ومع ذلك لم تعلمه الدورة كيفية الإفراج عن قطة، لكن مهاراته ساعدته التعرف على أن الثعبان لم يكن ساما.

And coincidentally this article just popped up: https://t.co/szoomsUF0v — Michael Wu (@MsahWu) May 1, 2020

وقال في مقابلة مع موقع "إيه بي سي": "قفزت، عاريا بالطبع، وركضت إلى الخارج... وظننت أنه لم يكن لدي وقت طويل جدًا.. كنت أرى أن القط بدأ يختنق تدريجيا".

واستمر الرجل في مصارعة الثعبان بعد تخليص القطة منه، حتى غرس الثعبان أنيابه في يد الرجل، وأشار كيرنز: "كان هناك دم في كل مكان".

وأكد الرجل: "رغم ذلك لم أستطع الوقوف جانبا وأترك الثعبان يأكل القطة".

ولم تصب القطة بأي أذى، ونصح كيرنز أي شخص آخر يجد نفسه في هذه الحالة بأن يمسك بالجزء الخلفي من رأس الثعبان كيلا يستطع أن يعضه.