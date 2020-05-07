اكتشفها مبكرا… 10 علامات قد تسبب "الفشل الكلوي"

تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، والتي يؤدي تعرضها لأي ضرر إلى تهديد حياته، لأن مهمتها الأساسية هو تنظيف الجسم من السموم على مدار الساعة، حتى لا تتراكم داخله.

1- التعب المستمر والشعور بالضعف وقلة التركيز

ويعتمد عمل الكليتين على استخلاص السموم من دم الإنسان وإخراجها في البول على مدار الساعة، وفي حالة انخفاض كفاءة عمل الكلى تتراكم السموم في الدم، ويكون لذلك بعض العلامات، التي أوردها موقع "ويب طب" الأمريكي:

وتنتج الكلى هرمونات تكون مسؤولة عن إخبار الجسم بإنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي حالة تأثرها يكون إنتاج تلك الخلايا أقل، وبالتالي تصبح قدرة الدم على نقل الأكسجين لعضلات الجسم والمخ أقل من المستويات المطلوبة.

2- مشاكل النوم

ذكرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين متلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي، التي تؤدي إلى انقطاع النفس بصورة متكررة أثناء النوم لمن يعاني منها، وبين أعراض أمراض الكلى.

وتقول الدراسات إن ذلك يؤدي إلى إتلاف أعضاء الجسم مع مرورو الوقت، ويقود لفشل كلوي، لأن تلك المشاكل تعطل قدرة الجسم على الحصول على الأكسجين اللازم من الدم.

Lupus, high blood pressure and other conditions that can affect your kidneys: https://t.co/w3DrnpMEP8 pic.twitter.com/7xrs9FTo0n — WebMD (@WebMD) January 6, 2017

ولفت موقع "ويب طب" إلى أن مشاكل تراكم السموم في الدم يكون أن تكون من مسببات حدوث متلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي، لتأثيرها على عمل عضلات الحلق، بطريقة أو بأخرى.

3- المشاكل الجلدية

ظهور مشاكل في الجلد مثل الحكة وأعراض جلدية أخرى، ربما تكون مؤشرا لمرض كامن مثل مشاكل الكلى، التي يكون سببها تراكم السموم في الدم، التي ينتج عنها نشفان الجلد وتآكل العظام في بعض الأحيان.

4- تورم الوجه والأقدام

عندما تفشل الكلى في التخلص من عنصر الصوديوم بسبب مشاكل في عملها، يتراكم هذه العنصر في الجسم، ويؤدي إلى انتفاخ في الوجه وبعض الأطراف، إضافة إلى ظهور انتفاخات حول العينين، بسبب زيادة نسبة البروتين المتسرب في البول.

5- تشنج العضلات

ربما يكون ذلك من مؤشرات وجود مشاكل في عمل الكلى، وعدم اتزان مستويات الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم في الدم، بصورة تعطل عمل العضلات بصورة مؤقتة.

6- مشاكل التنفس

7- مشاكل المخ

قد تكون مشاكل التنفس مؤشرا لمشاكل في الكلى، التي تنتج هرمون يطلق عليه الإريثروبويتين، وهو مسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء في الدم، حيث يؤدي نقص إنتاج هذا الهرمون في قلة نسبة الأكسجين الواصلة للدم ويظهر ذلك في مشاكل التنفس.

قد تعاني من مشاكل في المخ أبرزها الشعور بالدوار وقلة التركيز وعدم القدرة على تذكر الأشياء بصفة مستمرة، إضافة إلى الارتباك، وقد يكون ذلك ناتج عن مشاكل في عمل الكلى تعيق قدرة الجسم على مد المخ بالأكسجين اللازم لعمله بكفاءة.

8- مشاكل التغذية

إذا كنت تعاني من التعرض للغثيان والتقيؤ على مدى طويل، فإن ذلك ربما يكون ناتجا عن مشاكل في الكلى، يكون لها أيضا تأثير على انخفاض شهية تناول الطعام، التي قد تقود لنقص الوزن.

9- رائحة الفم الكريهة

عندما تتعطل قدرة الكلى على التخلص من السموم بصورة كبيرة، يحدث حالة تسميى "يرويمية"، التي ينتج عنها رائحة فم كريهة تشبه اليوريا، وهي ناتجة تسرب اليوريا في الدم.

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10- مشاكل التبول

يعد لون البول البني أو الباهت بصورة كبيرة، من مؤشرات وجود مشاكل في عمل الكلى، الناتجة عن زيادة نسبة البروتين في الدم.