تسجيل
08:02 GMT07 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جهاز تنفس يعمل بتقنية ضغط الهواء المستمر الذي تطوره كلية لندن الجامعية بالتعاون مع شركة مرسيدس

    اكتشفها مبكرا… 10 علامات قد تسبب "الفشل الكلوي"

    © AFP 2020 / JAMES TYE
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104508/02/1045080288_0:34:3068:1760_1200x675_80_0_0_136ed5e822953b79d5737ea7adef9b8f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005071045368725-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7-10-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A/

    تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، والتي يؤدي تعرضها لأي ضرر إلى تهديد حياته، لأن مهمتها الأساسية هو تنظيف الجسم من السموم على مدار الساعة، حتى لا تتراكم داخله.

    الصحة وشرب الماء
    YouTube.com
    هذه العادة قد تصيبك بالفشل الكلوي
    ويعتمد عمل الكليتين على استخلاص السموم من دم الإنسان وإخراجها في البول على مدار الساعة، وفي حالة انخفاض كفاءة عمل الكلى تتراكم السموم في الدم، ويكون لذلك بعض العلامات، التي أوردها موقع "ويب طب" الأمريكي:

    1- التعب المستمر والشعور بالضعف وقلة التركيز

    وتنتج الكلى هرمونات تكون مسؤولة عن إخبار الجسم بإنتاج خلايا الدم الحمراء، وفي حالة تأثرها يكون إنتاج تلك الخلايا أقل، وبالتالي تصبح قدرة الدم على نقل الأكسجين لعضلات الجسم والمخ أقل من المستويات المطلوبة.

    2- مشاكل النوم

    ذكرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين متلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي، التي تؤدي إلى انقطاع النفس بصورة متكررة أثناء النوم لمن يعاني منها، وبين أعراض أمراض الكلى.

    وتقول الدراسات إن ذلك يؤدي إلى إتلاف أعضاء الجسم مع مرورو الوقت، ويقود لفشل كلوي، لأن تلك المشاكل تعطل قدرة الجسم على الحصول على الأكسجين اللازم من الدم.

    ولفت موقع "ويب طب" إلى أن مشاكل تراكم السموم في الدم يكون أن تكون من مسببات حدوث متلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي، لتأثيرها على عمل عضلات الحلق، بطريقة أو بأخرى.

    3- المشاكل الجلدية

    ظهور مشاكل في الجلد مثل الحكة وأعراض جلدية أخرى، ربما تكون مؤشرا لمرض كامن مثل مشاكل الكلى، التي يكون سببها تراكم السموم في الدم، التي ينتج عنها نشفان الجلد وتآكل العظام في بعض الأحيان.

    4- تورم الوجه والأقدام

    عندما تفشل الكلى في التخلص من عنصر الصوديوم بسبب مشاكل في عملها، يتراكم هذه العنصر في الجسم، ويؤدي إلى انتفاخ في الوجه وبعض الأطراف، إضافة إلى ظهور انتفاخات حول العينين، بسبب زيادة نسبة البروتين المتسرب في البول.

    5- تشنج العضلات

    ربما يكون ذلك من مؤشرات وجود مشاكل في عمل الكلى، وعدم اتزان مستويات الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم في الدم، بصورة تعطل عمل العضلات بصورة مؤقتة.

    6- مشاكل التنفس

    مشروب العرق
    © AFP 2020 / Mustafa Ozera
    4 أشياء تحميك من الفشل الكلوي
    قد تكون مشاكل التنفس مؤشرا لمشاكل في الكلى، التي تنتج هرمون يطلق عليه الإريثروبويتين، وهو مسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء في الدم، حيث يؤدي نقص إنتاج هذا الهرمون في قلة نسبة الأكسجين الواصلة للدم ويظهر ذلك في مشاكل التنفس.

    7- مشاكل المخ

    قد تعاني من مشاكل في المخ أبرزها الشعور بالدوار وقلة التركيز وعدم القدرة على تذكر الأشياء بصفة مستمرة، إضافة إلى الارتباك، وقد يكون ذلك ناتج عن مشاكل في عمل الكلى تعيق قدرة الجسم على مد المخ بالأكسجين اللازم لعمله بكفاءة.

    8- مشاكل التغذية

    إذا كنت تعاني من التعرض للغثيان والتقيؤ على مدى طويل، فإن ذلك ربما يكون ناتجا عن مشاكل في الكلى، يكون لها أيضا تأثير على انخفاض شهية تناول الطعام، التي قد تقود لنقص الوزن.

    9- رائحة الفم الكريهة

    عندما تتعطل قدرة الكلى على التخلص من السموم بصورة كبيرة، يحدث حالة تسميى "يرويمية"، التي ينتج عنها رائحة فم كريهة تشبه اليوريا، وهي ناتجة تسرب اليوريا في الدم.

    10- مشاكل التبول

    يعد لون البول البني أو الباهت بصورة كبيرة، من مؤشرات وجود مشاكل في عمل الكلى، الناتجة عن زيادة نسبة البروتين في الدم.

    انظر أيضا:

    هذه العادة قد تصيبك بالفشل الكلوي
    طرق بسيطة لتلافي رائحة الفم الكريهة في رمضان
    في متناول الجميع... 11 طريقة طبيعية لمحاربة رائحة الفم الكريهة
    هذه أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق التخلص منها
    كشف أسباب رائحة الفم الكريهة
    نائب وزير الصحة اليمني: 1500 مريض ماتوا لعدم القدرة على الوصول لمراكز غسيل الكلى
    4 أشياء تحميك من الفشل الكلوي
    الكلمات الدلالية:
    الدم, الفشل الكلوي, الكلى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - الكشافات الضوئية التابعة اقوات الدفاع الجوي السوفيتي تنير سماء موسكو، يونيو/ حزيران 1941
    أفضل صور الحرب الوطنية العظمى بعدسة المصورين الحربيين
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    أمريكا تحدد طرقا قد تستخدمها روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة
    إنفوجرافيك
    8 تطبيقات ذكية تحول هاتفك إلى عيادة طبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك