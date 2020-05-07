بانكسي يكشف عن لوحة جديدة على جدران مستشفى بريطاني

عرض الفنان بانكسي لوحته الجديدة على جدران مستشفى ساوثهامبتون في مقاطعة هامبشاير البريطانية.

وتصور اللوحة، على مساحة متر مربع، طفلا جالسا بالقرب من سلة فيها لعبتي باتمان ورجل العنكبوت.

ويلعب الطفل بلعبة تشبه ممرضة وهي تمد يدها كالسوبرمان تاركا الأبطال الآخرين في السلة.

وقام بانكسي بتلوين الصليب الأحمر على زي الممرضة وهو العنصر الملون الوحيد على اللوحة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Май 2020 в 9:50 PDT

كتب الفنان على إنستغرام: "قواعد اللعبة تتغير".

كما ترك الفنان رسالة لموظفي المستشفى: "شكرا لكم على كل ما تفعلونه. آمل أن تضيء اللوحة هذا المكان قليلاً، حتى لو كان باللونين الأبيض والأسود فقط".

وستبقى اللوحة معلقة في المستشفى حتى الخريف، وبعد ذلك سيتم بيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا العظمى، بحسب ما نقلته "بي بي سي نيوز".