صدمة في السعودية... وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

أعرب المئات من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الشديد إثر وفاة الفنان سلطان القزلان.

وأكدت سلطات الدفاع المدني السعودي الوفاة، موضحة أنها تمت إثر سقوط الفنان في بئر مياه عميقة في مزرعة بقرية الديرية السعودية.

وقال الدفاع المدني: "تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التأكد من أنه الفنان سلطان القزلان".

انتشل #الدفاع_المدني بـ #الرس جثة شخص سقط في بئر بعمق 20م بمزرعة في قرية الديرية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. pic.twitter.com/Q6LQ6yv3Xi — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 6, 2020

ونشر الدفاع المدني صورا تظهر لحظة انتشال الجثة من البئر.

سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في المملكة.

رحمك الله اخي وزميلي الفنان سلطان القزلان من محافظة الرس أثر سقوطه في بئر فجر هذا اليوم .رحم اللع الفقيد بواسع رحمته .

دعواتكم له بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم .

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالدينا وأبن أخي والمسلمين أجمعين pic.twitter.com/HZzVVJeTNj — صلاح الجوهر (@salah0040) May 6, 2020

من أبرز أغاني سلطان القزلان، التي يرددها الشارع السعودي "حل الفراق"، " مالي بالطيب نصيب"، " سلم عليه بعينك" وغيرها.