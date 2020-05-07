قطة ضالة تدخل مع سيدة لمتجر وتشير لطعامها المفضل من أجل شرائه... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه قطة ضالة في أحد شوارع المكسيك وهي تقود سيدة إلى داخل متجر لشراء الطعام لها.

وتظهر القطة في الفيديو وهي تسير أمام السيدة وتذهب بها إلى مكان طعام القطط، وتشير لطعامها المفضل.

وانتابت حالة من الدهشة الكبيرة السيدة، من تصرف القطة.

وقامت السيدة بشراء الطعام للقطة، وقررت اتباعها لتعرف أين تعيش لتكتشف أنها تعيش وحيدة في منزل مهجور.