معركة قاتلة بين رأسي ثعبان بسبب طعام

عثر أحد سكان ولاية أوديشا الهندية، في الغابة على "ثعبان الذئب" النادر برأسين.

قام مصور الحياة البرية، راكيش محالك، بمراقبة ثعبان برأسين في الغابة، يبلغ طول الحيوان الزاحف 14 سم وله رأسان كاملان: لكل منهما عينان ولسان واحد.

ويعمل كلا الرأسين بشكل مستقل عن بعضهما البعض ويقاتلان بعضهما من أجل الطعام. وقال راكيش، إنه ليس من السهل لمثل هذه المخلوقات البقاء على قيد الحياة في البرية. وأضاف: "إن أحد الرأسين أقوى بقليل من الآخر".

Signs and Portents: Rare wolf snake with two fully formed heads discovered in Odisha, India https://t.co/U5KeVrnuuQ #grandsolar — Grand Solar Minimum (@grand_solar) May 7, 2020

وأطلق راكيش الثعبان في الغابة بعد تصويره.

هذه الحالات شاذة جدا في الحياة البرية، حيث يخلق من بين 100 ألف كائن، كائن برأسين. وفي العديد من الثقافات، تعتبر الحيوانات ذات الرأسين نذيرًا للكوارث.

في وقت سابق، نشبت معركة حامية الوطيس، بين ثعبان ضخم وقط بري، قبل أن يتدخل السكان المحليون في بلدة لاس لاجيتاس بالأرجنتين، لإنهائها.