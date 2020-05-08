لم تكن تعرفها... 3 خدع "مدهشة" لدردشة أسرع باستخدام "واتسآب"

يعد "واتسآب" واحدا من أسرع تطبيقات للتواصل حاليًا وأكثرها شعبية حول العالم، إذ أنه في غضون بضع ثوانٍ فقط يمكنك التحدث ومشاركة الملفات والصور والتسجيلات الصوتية وغيرها.

وأفضل شيء في التطبيق أنه يمكنك بالقيام بكل هذا مع العديد من جهات الاتصال في نفس الوقت، وفي ما يلي ثلاث نصائح سهلة للغاية تساعد في جعل الدردشة أسرع ومنظمة أكثر.

الوصول المباشر

باستخدام هذه الميزة، يمكنك إنشاء وصول مباشر أو اختصار لجهات الاتصال المفضلة لديك، حتى تتمكن من الوصول إلى الدردشة من الشاشة الرئيسية لهاتفك دون الحاجة إلى الدخول إلى التطبيق حسبما جاء في تقرير لموقع Stuff المختص في أخبار التقنية.

يمكن تفعيل هذه الميزة عبر اختيار جهة الاتصال التي تريد إنشاء وصول مباشر لها، بالضغط على المحادثة لبضع ثوان، في واجهة المستخدم، وبعدها اختيار من قائمة الخيارات "إنشاء اختصار".

تثبيت المحادثات المهمة

تقوم هذه الميزة بتفضيل جهة اتصال أو أكثر عن غيرها وذلك للوصول إليها بسهولة، إذ تبقى جهة الاتصال المطلوبة أعلى جهات الاتصال حتى إذا تلقيت رسائل من جهات أخرى، فستظل هذه الدردشة دائمًا في المقدمة.

ويمكن استخدام الميزة مباشرة من واجهة "الدردشة"، عن طريق تحديد المحادثة التي نريد تثبيتها، وفي قائمة الخيارات التي تظهر في الجزء العلوي، نستخدم رمز "المسمار".

الرسائل المميزة

تسهل ميزة وضع علامة على الرسائل المفضلة أو المهمة العثور عليها دون الحاجة إلى البحث في جميع المحادثات، وتعد هذه الميزة مثالية لحفظ التواريخ أو العناوين أو الأسماء وغيرها.

يمكن استخدامها عن طريق الدخول إلى المحادثة التي تحتوي على الرسالة المحددة التي تريد تمييزها، والضغط لبضع ثوان على الرسالة المذكورة لتحديدها عن طريق النقر على رمز "النجمة" في الشريط العلوي.