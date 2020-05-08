شامة على وجه رجل تتحول إلى ورم وزنه 40 كغ

يعاني أحد سكان مدينة ميدان الإندونيسية، في مقاطعة شمال سومطرة، من ورم وزنه 40 كغ نما على وجهه.

ولد أندريادي بوترا البالغ من العمر 34 عامًا مع بقعة صغيرة على وجهه، وأخذه والداه إلى الطبيب، عندما كان طفلاً، لكن الأخصائي أخبرهم، أنه لا شيء يدعو للقلق ومع ذلك، ازداد حجم البقعة كثيرا بعد مرور الوقت، بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

وذهب بوترا للمعاينة عند الطبيب مرة أخرى عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا، الذي قال، إن الصبي يعاني من شكل حاد من الورم الليفي العصبي، وهو اضطراب وراثي يؤثر سلبًا على نمو وتطور أنسجة الخلايا.

bantu share ya agar pemerintah setempat simpati dan mau membantu saudara saya ini😭😭😭

Nama : Andriadi putra

Alamat:Medan.jl karya bakti,pancing 2

No wa : 082191629109

No rek bri : 529701020347531

A.n : yusran efendi

Mohon bantu doa nya ya temanteman agar bisa sehat kembali😭🙏 pic.twitter.com/YYjVwsjybS — nilla farirah (@NFarirah) May 2, 2020

ولم يكن لدى الأسرة المال الكافي لإجراء المزيد من الفحوصات. وعمل بوترا لبضع سنوات في متجر للدراجات النارية لمساعدة الأسرة. واستمر الورم بالنمو كل ذلك الوقت، أما في عام 2018، عندما أصبح وزن الورم لا يطاق، اضطر بوترا إلى ترك العمل. وهو يعاني الآن من الألم باستمرار.

ويزن ورمه حوالي 40 كيلوغرامًا حتى الآن ويتدلى إلى المعدة. ويأمل بوترا في أن يتمكن من إجراء عملية جراحية لإزالة الورم، فبفضلها يمكنه أن يعود إلى حياته الطبيعية.