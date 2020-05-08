علاء مبارك يعلق على مسلسلات رمضان ويحدد الأفضل

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على مسلسلات رمضان التي يتابعها، وأشاد ببعض الممثلين الذين لعبوا أدوارهم ببراعة، كما حدد المسلسل الأفضل بالنسبة له.

وقال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جدا، كل التقدير لهذه الاعمال".

وأضاف "لكن لو أختار مسلسل واحد على أساس قوة وأداء التمثيل، ففي رأيي المتواضع بلا شك هو البرنس".

وتابع "أداء عالي من كل الفنانين فى المسلسل وخاصة الفنان المتالق أحمد زاهر، الذي أثبت إنه فنان يمتلك موهبة كبيرة".

مسلسلات كثيرة فى رمضان مستواها جيد جداً كل التقدير لهذه الاعمال ، ولكن لو اختار مسلسل واحد على اساس قوة واداء التمثيل ففى رأى المتواضع بلا شك هو البرنس ، اداء عالى من كل الفنانين فى المسلسل وخاصة الفنان المتالق احمد زاهر الذى اثبت انه فنان يمتلك موهبة كبيرة ، — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 7, 2020

وفي السياق، رد الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع "انستغرام"، على إشادة علاء مبارك به.

وقال زاهر "شكرا أستاذ علاء على رأيك وتقييمك وأرجوك تابع للآخر وإن شاء الله يكون كل أبطال العمل عند حسن ظنك وحسن ظن الجمهور العظيم".

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور، وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" قصة شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاة والده، ويدخل في خلافات مع إخوته بعد موت والده بسبب الميراث.

ويؤدي أحمد زاهر في مسلسل البرنس شخصية شقيق محمد رمضان، والذي يكن له مشاعر من الحقد والغل والانتقام، وحاول قتل أخيه وزوجته وأبنائه ليحصل على الميراث الذي حرم منه.