رصد غيوم على شكل "أثداء البقر" في أمريكا... فيديو صور

رصدت غيوم ماماتوس الثقيلة في سماء مدينة تلسا الأمريكية في ولاية أوكلاهوما بعدما اجتاح إعصار المدينة والمقاطعات المحيطة بها.

وتشبه غيوم ماماتوس الضخمة "أثداء البقر" وتكون عادة مرعبة الشكل وتتكون من حركة الرياح وقد تبقى في السماء لبضعة ساعات أو أيام.

وغطت السحب سماء المدينة عند الغروب وعلق أحد المستخدمين، "إنها من عجائب خلق الله، وهذا ما نراه بعد العواصف ومرور الإعصار الرهيب".

Rare mammatus clouds over Tulsa, Oklahoma.....photographer: Jonathan Bradshaw pic.twitter.com/h6Ug1kwACP — Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) May 5, 2020

ووصف السكان، أنه مع اقتراب العاصفة من مدينة تلسا، أصبحت السماء لونها أخضر وأزرق غامق، كما لو كان المحيط قد سيطر عليها.

هذا وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من إعصار قادم نحو المدينة والمناطق المجاورة مساء 28 أبريل/نيسان. كما شوهد البرد والبرق في تلسا في نفس اليوم.

كما شوهدت ظاهرة غيوم ماماتوس في ولايتي تكساس وكنتاكي الأمريكيتين، وعلق مستخدم على تويتر: "غيوم ماماتوس عند غروب الشمس مع قوس قزح تنتشر 360 درجة في الأفق باللون الأصفر والبرتقالي".