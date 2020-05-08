مخرج مصري يقدم فيلما عالميا عن أهمية وتأثير الموسيقى على المجتمع في أوروبا

قام مخرج مصري بتصوير فيلم تسجيلي، يوثق نشأة وتاريخ الموسيقى في أوروبا وتأثيرها على المجتمع في القارة العجوز.

وبحسب موقع "النهار"، يواصل المخرج ومدير التصوير المصري نوير إجراء عمليات المونتاج على الفيلم التسجيلي العالمي "The music" على أن يعرض خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل بأمستردام أولاً ثم في فضائيتي "France 24" و"France 5".

وأضاف الموقع أن "الفيلم إنتاج مشترك لشركتي Symphony & Department".

وأوضح أن أحداث الفيلم تدور حول نشأة الموسيقى في أوروبا ودورها ومدى تأثيرها على المجتمع من خلال فرقة Symphony بطلة الفيلم وأعضائها.

ونقل الموقع عن نوير، قوله إن "العمل تم تصويره في 16 يوماً بين باريس وأمستردام".

وأضاف أن هذا العمل ليس الأول له، بل سبق وقدم عديداً من الأفلام بين مصر والعالم، من بينها "البحث عن الطريق"، و"أرض الأحلام"، و"حلم الشمال"، و"كشمير" و"المهرجانات" و"شجرة الظلام"، و"إزالة السواد".