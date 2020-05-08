"كاميرات الرائحة" وسيلة جديدة للكشف عن "كورونا" في الطائرات

تعمل أغلب شركات الطيران والنقل حول العالم على ابتكار أدوات من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين.

وطورت الشركة "كاميرات لرائحة" فائقة الحساسية منذ عام 2017 بهدف الكشف عن المتفجرات، وتستخدم مستشعرات مبتكرة ومعالجات دقيقة مصنوعة من خلايا بيولوجية لتحديد مواد كيميائية معينة أو ميكروبات تطفو في الهواء.

وتم بالفعل استخدام هذه التكنولوجيا في حالات مماثلة للكشف عن السرطان والإنفلونزا، وستستخدم قريبًا للتحذير المسبق عن وجود "كوفيد 19"، بحسب "ديلي ميل".

ووفقا للقائمين على المشروع، هناك بالفعل علامات "مشجعة" للتقدم المبكر حيث أن تعديل التكنولوجيا سيساعد على مكافحة الوباء

وقال واش أجابي، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكي" المنفذة للمشروع: "تعمل شركتا كونيكي وإيرباص منذ عام 2017 على تطوير تكنولوجيا حيوية آلية للكشف عن المواد الكيميائية أو المتفجرات وتتبعها وتحدد موقعها على متن الطائرات أو في المطارات".

وأضاف: "نحن الآن نكيف أنشطتنا التنموية لتشمل الكشف عن المخاطر البيولوجية وتحديدها بما في ذلك مسببات الأمراض مثل الفيروس التاجي الجديد".