شاهد رد فعل فيفي عبده على زواج غادة عبد الرازق للمرة الـ 12... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، يوم الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير، بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في بث مباشر في برنامج تلفزيوني على قناة "MBC"، وردا على طلب تعليق من مقدمة البرنامج حول إعلان الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا زواجها، هنأت الفنانة فيفي عبده، عبد الرازق بزواجها، وقامت بإطلاق "زغروطة" على الهواء.

وقالت: "مبروك يا غادة حبيبتي، وأتمنالها السعادة والتوفيق ولكل حد اتجوز".

وقالت غادة في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" إنه تم الصلح مع طليقها السابق قبل اشتراكها في مسلسل "سلطانة المعز"، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وأضافت: "علاقة الارتباط السابقة كانت عقد قران فقط وتم فسخها. سوف أحدد مكان قضاء شهر العسل بعد انتهاء تصوير المسلسل ومن المحتمل أن يكون في الجونة نظرا لإجراءات منع السفر".

وبحسب مجلة "هي"، فإن غادة مهدت مؤخرًا لهذه العلاقة، حيث عادة ما كنت تعلق له برموز تعبيرية رومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تبلغ غادة من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة "روتانا". كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقًا للمجلة.

مسلسل "‎سلطانة المعز" من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة تُدعى سلطانة وهي شخصية مؤثرة في شارع المعز وفي حياة أشقائها، بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها الحاج جابر، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.