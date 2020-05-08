كيف تحمي زواجك من التكنولوجيا خلال الحجر الصحي؟

يعد البقاء في المنزل لوقت طويل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والإفراط باستخدام التكنولوجيا بتخريب العلاقات الزوجية بين الشريكين ما يؤثر على الجو العام في البيت والعائلة.

وبحسب تقرير نشر على موقع "نواعم" هناك بعض القواعد التي ستساعد على تخطي هذه المشاكل أبرزها:

- ممنوع استخدام التكنولوجيا في غرفة النوم

اجعل غرفة النوم خالية من الشاشات ووسائل التكنولوجيا، فالتكنولوجيا في غرفة النوم تحرم من التواصل العاطفي، وتشتت الانتباه، وبالتالي قد تلاحظ أن العلاقة الحميمة أصبحت فاترة أو انخفض معدّلها، لذا احرص على تعزيز قدسية غرفة النوم، وجعلها مخصّصة للتواصل بينك وبين شريكك وللنوم فقط، ويمنع استخدام التكنولوجيا داخلها.

- ممنوع استخدام التكنولوجيا أثناء تناول الطعام

وقت تناول الطعام أحد الأوقات المناسبة للتواصل بين أفراد الأسرة، لذا فإن تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام، يحرمكم من وقت جيد للتواصل، لذا ضع قاعدة تمنع استخدام التكنولوجيا أثناء وقت تناول الطعام.

- ممنوع مقاطعة الحديث بالتكنولوجيا

عند الجلوس للحديث بين الشريكين، فإن مقاطعة الحديث باستخدام التكنولوجيا من أجل الرد على الرسائل الإلكترونية أو تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد بمثابة إعلان صريح عن عدم الاهتمام بالطرف الآخر، وتشير الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يتمتعون بزواج ناجح وقوي، ينتبه بعضهم إلى بعض بنسبة 86% من الوقت.

- عدم نشر أشياء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب البقاء في المنزل لفترة طويلة، قد يتسرّب الملل في نفوس البعض، ويدفعهم إلى مشاركة أشياء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مشاركة الأسرار الخاصة ينزع الشعور بالأمان مع شريك الحياة، ما قد يؤثر على الحياة الزوجية.