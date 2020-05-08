أول تعليق من غادة عبد الرازق على زواجها الـ12

علقت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، اليوم الجمعة، على خبر عودتها لطليقها مدير التصوير هيثم زنيتا، لتصبح الزيجة الـ12 بالنسبة لها.

وشاركت الممثلة الشهيرة صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستان زفاف ضمن أحداث مسلسها التلفزيوني "أرض جو"، وكتبت معها: "زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا".

View this post on Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️🥰 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on May 7, 2020 at 3:07pm PDT

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت، أمس الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وقالت غادة في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل "سلطانة المعز"، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وأضافت: "علاقة الارتباط السابقة كانت عقد قران فقط وتم فسخها. سوف أحدد مكان قضاء شهر العسل بعد انتهاء تصوير المسلسل ومن المحتمل أن يكون في الجونة نظرا لإجراءات منع السفر".

وبحسب مجلة "هي"، فإن غادة مهدت مؤخرًا لهذه العلاقة، حيث عادة ما كنت تعلق له برموز تعبيرية رومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ غادة عبد الرازق من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة "روتانا". كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقا للمجلة.

ويعرض لغادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "سلطانة المعز"، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني ومحمد لطفي ومحمد شاهين وانتصار ومي الغيطي ومحمد حاتم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.