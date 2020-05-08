هيفاء وهبي تتحدث عن التحرش وتخرج في إطلالة رمضانية... صور

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة إلى ضحايا التحرش الإلكتروني، وذلك في إطار حملة "الشاشة ما بتحمي" التي دشنت في لبنان.

وغردت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "تويتر": "المتحرش بيبقى مجرما حتى لو من ورا التليفون! ما تخافي تبلغي عن هؤلاء المجرمين إذا تعرضتي لابتزاز إلكتروني، تكونى بأمان وتحمي غيرك".

المتحرّش بيبقى مجرم حتى لو من ورا التلفون! ما تخافي تبلغي عن هالمجرمين اذا تعرضتي لإبتزاز الكتروني ت تكوني بأمان وتحمي غيرك!#الشاشة_ما_بتحمي — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 8, 2020

وتم إطلاق الحملة من قبل منظمة "في-مايل"، بعد أن أظهرت الأرقام التي حصلت عليها من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن أكثر من 100 امرأة وفتاة يبلغن شهريا عن تعرضهن للعنف الإلكتروني.

وتهدف حملة "الشاشة ما بتحمي" إلى التأكيد أن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهن الحق في استخدام الإنترنت بحرية وأمان من دون التعرض لكافة أشكال العنف الإلكتروني.

من ناحية أخرى، شاركت هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير جديدة لها بمناسبة حلول شهر رمضان.

View this post on Instagram #ramadan2020 #رمضان #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on May 7, 2020 at 10:00am PDT

View this post on Instagram #ramadan2020 #رمضان #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on May 7, 2020 at 9:40am PDT