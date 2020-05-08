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    تخفيف قيود الحجر الصحي بسبب الفيروس كورونا في ميلانو، إيطاليا 4 مايو 2020

    كلب آلي يتجول في المنتزهات لحث الناس على التباعد... فيديو

    © Sputnik . Tatyana Volobueva
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    بدلا من إزعاج المارة بالنباح يطلب الكلب "سبوت" بصوت ناعم من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض الحفاظ على مسافة بينهم.

    إنه كلب آلي تستخدمه السلطات في سنغافورة للمساعدة في الحد من حالات العدوى بفيروس كورونا.

    ويعمل الكلب الآلي بالتحكم عن بعد وله أربعة أرجل وهو من تصميم شركة بوسطن ديناميكس. وبدأ عمله في منتزه وسط المدينة اليوم الجمعة في إطار تجربة لأسبوعين قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة خلال حالة العزل العام.

    وأثناء تجوله في المنتزه، قال سبوت بالإنجليزية "دعونا نبقي سنغافورة مكانا صحيا، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل. أشكركم".

    وعلى الرغم من هذا اللطف فإن انتهاك قواعد العزل العام المشددة في سنغافورة قد تكلف مرتكبها غرامة باهظة وقد يصل الأمر إلى الحبس. وفقا لـ "رويترز".

    وسجلت سنغافورة ما يربو على 21 ألف حالة إصابة، أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا ويرجع ذلك لأسباب من أهمها حالات العدوى الجماعية بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في عنابر مكدسة في مناطق يندر أن يزورها السائحون.

    وقالت وكالة التكنولوجيا والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة والمسؤولة عن التجربة في بيان إن الكلب الآلي سبوت يمكنه التحرك بيسر على الأراضي غير الممهدة في المنتزهات والحدائق.

    وإلى جانب بث رسائل تنبه الزوار إلى قواعد التباعد الاجتماعي تم تزويد سبوت بكاميرات وأدوات تحليل لتقدير عدد الموجودين في المنتزه.

    لكن السلطات قالت إن الكاميرات لن ترصد الأفراد ولن تسجل أية بيانات شخصية.

    واسُتخدم سبوت في الآونة الأخيرة على نحو تجريبي في مستشفى ميداني لتوزيع الأدوية على المرضى.

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