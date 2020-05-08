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    حمدي الميرغني وأوس أوس في كواليس تصوير مسلسل 2 في الصندوق

    قائمة المسلسلات الأكثر تسجيلا للأخطاء في رمضان 2020

    © Photo / MBC
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    رمضان 2020 (87)
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    كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عن أكثر المسلسلات والبرامج التلفزيونية تسجيلا للأخطاء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2020.

    وحلّ مسلسل "رجالة البيت" من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي في المركز الأول بـ26 ملاحظة.

    الفنانة المصرية زينة
    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    رمضان 2020... المشهد الذي أغضب طلاب طب القصر العيني من زينة
    وجاء مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق في المركز الثاني بالقائمة بـ25 ملاحظة.

    أما "البرنس" من بطولة محمد رمضان فجاء في المركز الثالث بـ21 ملاحظة، يليه مسلسل الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين "بـ100 وش" في المركز الرابع بـ20 ملاحظة.

    ويواجه محمد رمضان، اتهامات بإهانة الدولة المصرية، وذلك بسبب مشهد في الحلقة الأولى من مسلسله "البرنس"، والذي يظهر فيه وهو يمزق جواز سفره المصري إرضاء لرغبة والده، الذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وهي البقاء في مصر، بينما كان يرغب هو في السفر للعمل في الخليج.

    وحاز مسلسلا "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي و"اتنين في الصندوق" لحمدي الميرغني على المركز الخامس بالمناصفة بضم كلا منهما لـ16 ملاحظة، يليه مسلسل "جمع سالم" من بطولة الفنانة زينة في المركز السادس بـ12 ملاحظة، ومسلسل "ونسني" من بطولة محمود الليثي في المركز السابع بـ11 ملاحظة، و"ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز في المرتبة الثامنة بـ10 ملاحظات، ومسلسلي "اللعبة" من بطولة كريم فهمي وشيكو و"خيانة عهد" من بطولة يسرا في المركز التاسع بـ9 ملاحظات، أما مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف فجاء في المركز العاشر بـ8 ملاحظات، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

    واتهمت بالسخرية من طلاب طب القصر العيني بسبب مشهد يجمعها بالفنانة رنا سماحة في مسلسلها "جمع سالم"، زالذي يتناول حوارا دائرا بينهما، إذ تلعب الأخيرة دور طالبة في طب القصر العيني وتخبر بطلة المسلسل زينة وتلعب دور طبيبة بمدى إعجابها بها، وأنها تحلم أن تصبح طبيبة مشهورة مثلها.

    ولكن تقابل زينة كلام رنا سماحة بسخرية، وتخبرها: "بس مش على طول كدة عايزة تبقي جراحة لسه بدري"، لترد عليها سماحة: "هو يعني حضرتك أخذتي وقت كبير أوي يعني"، فترد زينة: "أنا والدتي سفّرتني فرنسا أدرس هناك ولذلك اختصرت وقتا كبيرا لن تعرفي تختصريه وأنتي في القصر العيني".

    وعلى النقيض، وبحسب رصد المركز الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، فقد خلت مسلسلات تلفزيونية من أي أخطاء في أحداثها، وهي "الاختيار" من بطولة أمير كرارة و"فلانتينو" من بطولة عادل إمام و"حب عمري" من بطولة المطرب هيثم شاكر و"ليالينا 80" من بطولة غادة عادل وخالد الصاوي.

    وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في تقريره أن عدد الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها وصلت إلى 287، بينما كانت أعلى المعايير المخالفة بسبب السب والقذف والسخرية.

    أما على مستوى البرامج التلفزيونية المذاعة خلال شهر رمضان 2020، فحل برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم الفنان رامز جلال في المركز الأول بـ30  ملاحظة، والتي تنوعت ما بين الألفاظ المتدنية والإيحاءات الجنسية والتهكم والسخرية، ويتبعه في المركز الثاني برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بـ28 مخالفة.

    ويعرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس" طوال شهر رمضان، ويستضيف عدد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة.

    وتعددت مخالفات هذه البرامج ما بين عدم احترام اللغة العربية والالفاظ المتدنية والايحاءات الجنسية، وبلغ إجمالى الملاحظات التي تضمت تلك البرامج في الأسبوع الأول من رمضان 67 ملاحظة.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (87)

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