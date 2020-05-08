تظهر العواصف... التقاط أقرب وأدق صورة لكوكب المشتري... صور

استطاع فريق من العلماء التقاط أفضل وأقرب صورة لكوكب المشتري، التي أظهرت الكثير من التفاصيل التي لم تكن تظهر في الصور الملتقطة سابقا على سطح الكوكب.

وأظهرت الصورة الجديدة السحب العملاقة والعواصف التي تشير إلى طبيعة الأحوال الجوية على سطح الكوكب، في صورة تعتبر هي الأوضح له على الإطلاق.

والتقطت الصورة بواسطة تليسكوب "Gemini North" في هاواي، باستخدام أشعة "infared"، وبالاعتماد على تقنية التصوير الانتقائي، التي تستطيع مسح التأثيرات الضبابية للغلاف الجوي عبر كوكب الأرض، بحسب "بي بي سي".

Well hello Jupiter.

You firecracker you! pic.twitter.com/yYzdyC4V2t — Dani Elwell (@danielwell00) May 8, 2020

وتعتمد هذه الطريقة على التقاط أعداد كبيرة من الصور لنفس الهدف، ثم انتقاء الصورة الأفضل والأكثر وضوحا.

JUPITER NEWS



Here's an infra-red image of Jupiter from the Gemini observatory



I spoke to Jupiter (I'm a Jupiter-family comet so have his mobile number) & he LOVES it



There's just one PROBLEM



The Sun is claiming it infringes his SOLAR COPYRIGHT ☀️📃



➡️ I can see his POINT 🔥 pic.twitter.com/lPM6dz6s3g — Comet 67P (@IamComet67P) May 8, 2020

ويتم بعد ذلك تجميع هذه الصور الملتقطة معا لتشكل لوحة فسيفسائية، تشكل كل صورة جزء متناهي الصغر من الصورة الفسيفسائية الكلية.

ويحاول العلماء في جامعة كاليفورنيا من خلال هذه الصور فهم الأنظمة الجوية الموجود في الكوكب العملاق، خصوصا العواصف العظيمة التي تستعر لعقود على سطحه.