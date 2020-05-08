"أكثر ما أزعجني"... فنانة سورية تعلق على حادثة قتيل منزل نانسي عجرم

وقالت مرتجى خلال استضافتها في برنامج "راحت علينا": "لا أكره أحدا وبالتالي لا أكره نانسي".
وأردفت: "ربما لو كنت مكانها لفعلت مثلها، ما أزعجني هو تجريم الجنسية لا الشخص، ما أزعجني أنه أصبح كل السوريين مجرمين".
وبينما أشارت شكران مرتجى إلى أنها تغار على بلدها مثل أي مواطن لبنان أو مصر يغار على بلده، فقد أكدت أنها تأسف وتدافع عن لبنان عند مواجهة أي عدو خارجي.
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كيف بتتوقعوا تكون حلقة #راحت_علينا مع الفنانة #شكران_مرتجى 😍😍 الخميس 9:00 مساء على #تلفزيون_لنا #هشام_حداد Frequency : 12360 polarization : V Nile sat ------------------------------ YahSat 52.5 E Frequency : 11977 polarization : H @hichamhaddadz @shoukranmortajaofficial @bonitasaade
وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.
ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.
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