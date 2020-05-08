"أكثر ما أزعجني"... فنانة سورية تعلق على حادثة قتيل منزل نانسي عجرم

نفت الفنانة السورية، شكران مرتجى، الاتهام الموجه لها بأنها تكره الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بعد حادثة قتيل منزلها السوري الجنسية، والتي وقعت في شهر يناير/ كانون الثاني.

وقالت مرتجى خلال استضافتها في برنامج "راحت علينا": "لا أكره أحدا وبالتالي لا أكره نانسي".

وأردفت: "ربما لو كنت مكانها لفعلت مثلها، ما أزعجني هو تجريم الجنسية لا الشخص، ما أزعجني أنه أصبح كل السوريين مجرمين".

وبينما أشارت شكران مرتجى إلى أنها تغار على بلدها مثل أي مواطن لبنان أو مصر يغار على بلده، فقد أكدت أنها تأسف وتدافع عن لبنان عند مواجهة أي عدو خارجي.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لقناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.