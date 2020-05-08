"سامسونغ" تطرح بطاقة ائتمانية هذا الصيف

وأعلنت "سامسونغ"، أمس الخميس، في منشور لمدير الشركة لخدمة الدفع الإلكتروني، سانغ آن، أنها ستطلق هذا الصيف بطاقة ائتمانية مع حساب لإدارة السيولة المالية، وذلك بالتعاون مع الشركة المزودة للخدمات المالية "سوفي"، والتي ستكون داعمة لخدمة الدفع الإلكتروني "سامسونغ باي".

وأضافت "سامسونغ" أن منصة إدارة مالية للهواتف الذكية ستكون الأولى من نوعها، بحسب موقع "ذا فيرج".

ولم يحدد منشور سانغ آي ميزات لبطاقة الخصم القادمة، لكنه يقول إن "سامسونغ" ستشارك المزيد من التفاصيل "خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، في شهر نيسان/ أبريل، أنها تعمل على إصدار بطاقة ائتمانية، وذلك حسبما أشارت العديد من التقارير الصحفية.

وقال موقع "ذي فيرج" إن الشركة تعمل على تطوير بطاقة ائتمانية ذكية يمكن استخدامها في أرض الواقع وعلى الإنترنت، حيث ستسمح للمستخدمين بالشراء في المتاجر الفعلية أو الإلكترونية.

ومن المنتظر أن تقدم البطاقة للمستخدمين مجموعة من المميزات التي تسمح بمراقبة عمليات الشراء بسهولة والتحقق من الرصيد بالإضافة إلى إغلاق حساباتهم، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع بنكين مختلفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يزال اسم البطاقة غير معروف، ولكن من المتوقع أن يكون "غوغل كارد" على غرار البطاقة التي تقدمها شركة آبل، في حين أن بطاقة غوغل ستشمل دعم خدمة فيزا و خدمات الدفع الأخرى مثل ماستر كارد.

وتشير التقارير إلى أن البطاقة ستشكل جزءا أساسيا من نظام الدفع Google Pay بحيث من المتوقع أن يتاح للمستخدمين بمراقبة حركة البطاقة من خلال تطبيق Google Pay على الهواتف الذكية.

كما طرحت عملاقة التكنولوجيا الأمريكي "آبل" بطاقة ائتمانية بالتعاون مع بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي.