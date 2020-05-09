الإعلام الغربي يهاجم صائدة روسية تنشر صورا مع الحيوانات البرية النافقة

هاجمت الصحف الغربية بينها "ديلي ميل" و"ذي صان" الصائدة الروسية، ألكسندرا تيوتشيفا، لنشرها صور صيدها مع الدببة والغزلان النافقة.

ووفقًا لصحيفة "ذي صان"، اصطادت ألكسندرا حتى الغزلان والكباش، وتلقت موجة من الكراهية عبر الإنترنت لذلك.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، إن الصيد ضروري في بعض الأحيان لحماية أنواع أخرى من الحيوانات التي تواجه خطر الانقراض، ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، أن ألكساندرا ناقشت أطروحة البكالوريوس حول هذا الموضوع.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra (@russian.huntress) 8 Ноя 2019 в 8:38 PST

ومع ذلك تلقت الصائدة تهديدات خطيرة من المستخدمين، حيث وصفها أحدهم "بالمنافقة الغير متعلمة" و"القاتلة الوحشية".

وقطعت الفتاة حوالي 500 كم لصيد الدببة والغزلان والكباش مع والدها منذ أن كانت تبلغ من العمر 18 عامًا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra (@russian.huntress) 19 Дек 2019 в 11:09 PST

وأوضحت ألكسندرا موقفها قائلة: "هناك العديد من الأشخاص الذين لا يفهمونك ويكرهونك دون أن يعرفوا شيئًا عن الموضوع".

وتابعت ألكسندرا مبينة قيمة الصيد في مقال، "من الرياء أن تأكل اللحم ثم تنتقد الأشخاص الذين يعملون بجد لتوفير اللحوم لأنفسهم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra (@russian.huntress) 11 Янв 2019 в 1:36 PST

ثم أشارت، أن لا يذهب أي جزء من الحيوانات التي تقتلها سدى، فتقوم هي ووالدها تجفيف الجلد لاستخدامه كملابس أو سجادة وتناول وتخزين اللحم.

كما قالت الصائدة، إن الصيد المنظم بشكل صحيح "يمكن أن يزيد عدد الأفيال في أفريقيا إلى الآلاف أو الأغنام الكبيرة في الولايات المتحدة"، ما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي هائل على البيئة. من جانب آخر، تغلي ألكسندرا قرون الحيوانات النافقة، لأغراض التحنيط.

ويعد أكبر صيد لألكسندرا هو دب بني يبلغ وزنه 250 كغ تقريبا وهواية الصيد بالنسبة لها مرتبطة بشكل موثوق بنظرتها إلى الحياة، حيث قالت، "أحب العلاقة القوية التي تربطني بالطبيعة وفهم كيف تعمل الأشياء في الحياة، فأنت تتحدى نفسك في ظروف قاسية، العواصف والمطر والثلج، ولكن هذه مجرد طبيعة، وهي تجعلك أكثر صبرًا مع الخبرة".