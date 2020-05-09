امرأة في الـ70 تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبابها.. صور

وأذهلت وانغ الجمهور بجسدها الذي يبدو أنه لم يتغير عبر السنين وعلق أحدهم: "هذه الفتاة ألغت المشاركة للشيخوخة للأبد".
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وكتب آخر، "ماذا تشرب؟ دماء أحادي القرن؟ هذا لا يصدق!" وعلق مستخدم آخر، "إنها ولدت عام 1949!".
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وستحتفل وانغ بعيد ميلادها الـ71 في 27 يونيو/حزيران القادم، وقالت المصممة، إنها تلتزم هي وفريقها بالحجر الصحي، وجميعهم في صحة جيدة.
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في وقت سابق، نشرت وانغ صورتها لعام 1978، ويبدو أنها لم تتغير أبدا منذ ذلك الحين.
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يذكر أن الباحثين وجدوا بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين، أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.
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