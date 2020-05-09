امرأة في الـ70 تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبابها.. صور

شاركت مصممة فساتين العرائس، فيرا وانغ البالغة من العمر 70 عاما، صورا جديدة على انستغرام، خلال الحجر الصحي في ميامي بيتش، صادمة متابعيها بشبابها.

وأذهلت وانغ الجمهور بجسدها الذي يبدو أنه لم يتغير عبر السنين وعلق أحدهم: "هذه الفتاة ألغت المشاركة للشيخوخة للأبد".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 4 Май 2020 в 6:27 PDT

وكتب آخر، "ماذا تشرب؟ دماء أحادي القرن؟ هذا لا يصدق!" وعلق مستخدم آخر، "إنها ولدت عام 1949!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 5 Май 2020 в 2:29 PDT

وستحتفل وانغ بعيد ميلادها الـ71 في 27 يونيو/حزيران القادم، وقالت المصممة، إنها تلتزم هي وفريقها بالحجر الصحي، وجميعهم في صحة جيدة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 1 Май 2020 в 6:37 PDT

في وقت سابق، نشرت وانغ صورتها لعام 1978، ويبدو أنها لم تتغير أبدا منذ ذلك الحين.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Wang (@verawang) 30 Апр 2020 в 6:50 PDT

يذكر أن الباحثين وجدوا بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين، أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.