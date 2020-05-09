كيف يكون الجسم المضاد علاجا لكورونا.. المراحل الحالية تكشف عن تطور كبير

أعلنت شركة "غلاكسو سميث كلاين" أن دواء مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يساعد في تهدئة رد فعل الجهاز المناعي المفرط الذي يسمى "عاصفة السيتوكين".

وذكرت الشركة بحسب شبكة "cnn" أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف قاتل للأعضاء.

وأضافت الشركة أن "التجربة ستشمل 800 شخص في المشافي من المصابين بالتهاب رئوي جراء كورونا".

وأكدت أن الدواء المسمى "otilimab" الذي ستكون تجربته في المرحلة الثانية هو "جسم مضاد أحادي النسيلة وهو جزيء من نظام المناعة الطبيعي يستهدف تحييد مركب التهابي يعرف بعامل تحفيز مستعمرة الخلايا الضامة المحببة".

وقالت كاثلين كوين، المتحدثة باسم شركة غلاكسو: "نعتقد أن "otilimab" قد يكون قادرًا على المساعدة في "منع تأثيرات أحد أنواع السيتوكين (المعروف باسم GM-CSF)".

وأضافت: "نخطط لبدء تجربة سريرية للمرحلة الثانية بحلول نهاية مايو أيار".