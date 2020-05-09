شابة إيرانية تعاني من شلل بنسبة 85 في المئة ترسم رونالدو بقدمها.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة تعاني من إعاقة جسدية، وهي تجلس على الأرض ممسكة بريشة رسم بقدمها وهي تقوم برسم لوحة من وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المقطع المصور نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، للشابة الإيرانية، فاطمة حمامي، وقالت الصحيفة إن الفتاة تعاني من شلل بنسبة 85 في المئة في جسدها، إلا أن الشابة تمارس هوايتها في الرسم، مستعينة بقدمها.

حيث قامت برسم وجه النجم البرتغالي بقدم واحدة، متحدية إعاقتها الجسدية.

👏 Fateme Hamami sufre una parálisis del 85% de su cuerpo, pero esta artista iraní no entiende de barreras

🎨 Su retrato de Cristiano Ronaldo pintado con un pie te dejará sin palabras...



📹 IG / fatemehamami pic.twitter.com/MVRy5Ynzl6 — MARCA (@marca) May 9, 2020

يذكر أن حمامي، تنشر على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" والتي وصل عدد متابعيها لـ114 ألف متابع، العديد من لوحاتها الفنية لأشخاص مشهورين.