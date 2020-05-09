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    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

    هيفاء وهبي تفصح عن أغرب أمر فعلته بفترة "الحجر المنزلي"... فيديو

    © AFP 2020 / SAFIN HAMED
    منوعات
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    رمضان 2020 (91)
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    كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن أغرب أمر فعلته خلال التزامها بالحجر المنزلي، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج "مش مسلسل هند صبري" المذاع على موقع "يوتيوب" للفيديوهات إن "أغرب حاجة فعلتها في تلك الفترة هو طبخها لوجبة الكشك"، لترد الفنانة التونسية هند صبري عليها بأنها طبخت كشري ولكنه لم يلق قبولا من أفراد أسرتها ولم يتناولوه.

    وعما إذا كانت خرجت من فترة الحجر المنزلي بأي دروس، أكدت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء وأنها تشعر بالملل من جلوسها الطويل في المنزل.

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    . حبيبي الي طبخ كشك 😍 انا حبيتو لهالكشك مع اني ما بعرف شكلو و لا طعمو 😹 فوفا زهقت من الحجر الصحي مثلنا و هالشي طبيعي لانها متعودة تسافر كتير و تظهر عطول ، و لك احنا الي حياتنا العادية عبارة عن حجر صحي و زهقنا فكيف هي 😹♥️ . . . . . . . . #مقاطع #فيديو #متفاعل #مسلسلات_رمضان #هيفاء_وهبي #ناصيف_زيتون #لايك #صور #انستقرام #corona #كومنت #فساتين #كومنتات #هيفا_وهبي #رقص_ايراني #اكسبلور #اكسبلور_2020 #العراق #haifawehbe #اكسبلور_فلو #الاكسبلور #انثى #برج_الحوت #كورونا #اكسبلور_explore #بنات #فساتين #كومنت #بنت #رمضان_2020 #هند_صبري #hendsabri

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    وكانت هند صبري تستضيف في الحلقة الثانية من برنامجها "مش مسلسل هند صبري"، بعض أبطال مسلسل "أسود فاتح" الذي تأجل تصوير مشاهده ولم يتمكن من اللحاق بالعرض في موسم دراما رمضان 2020 بسبب فيروس "كورونا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومن إخراج كريم العدل.

    وأوضحت هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، أنه تأجل تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، بسبب عدم رغبة مخرجه في تنفيذ كافة مشاهده داخل الاستوديو، كما أن معظم العاملين مصريين، وبعد أن تم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب فيروس "كورونا" تم تأجيل تصوير المسلسل.

    وسبق لهيفاء وهبي أن صرحت عن معاناتها مع الحجر المنزلي، وذلك خلال مداخلة لها مع برنامج "منا وجر" على فضائية "إم تي لبنان"، وقالت إنها ازدادت في الوزن بسبب الجلوس في المنزل طوال اليوم.

    وطُرحت الحلقة الأولى من برنامج "مش مسلسل هند صبري" في 2 مايو/ أيار الجاري، ويتناول في فكرته الرئيسية مشاريع تأجلت عند الناس بسبب فيروس "كورونا".

     

    الموضوع:
    رمضان 2020 (91)

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    الكلمات الدلالية:
    هند صبري, مشاهير, منوعات, هيفاء وهبي, رمضان 2020
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