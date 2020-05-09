هيفاء وهبي تفصح عن أغرب أمر فعلته بفترة "الحجر المنزلي"... فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن أغرب أمر فعلته خلال التزامها بالحجر المنزلي، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج "مش مسلسل هند صبري" المذاع على موقع "يوتيوب" للفيديوهات إن "أغرب حاجة فعلتها في تلك الفترة هو طبخها لوجبة الكشك"، لترد الفنانة التونسية هند صبري عليها بأنها طبخت كشري ولكنه لم يلق قبولا من أفراد أسرتها ولم يتناولوه.

وعما إذا كانت خرجت من فترة الحجر المنزلي بأي دروس، أكدت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء وأنها تشعر بالملل من جلوسها الطويل في المنزل.

وكانت هند صبري تستضيف في الحلقة الثانية من برنامجها "مش مسلسل هند صبري"، بعض أبطال مسلسل "أسود فاتح" الذي تأجل تصوير مشاهده ولم يتمكن من اللحاق بالعرض في موسم دراما رمضان 2020 بسبب فيروس "كورونا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومن إخراج كريم العدل.

وأوضحت هيفاء وهبي في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنغ"، أنه تأجل تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، بسبب عدم رغبة مخرجه في تنفيذ كافة مشاهده داخل الاستوديو، كما أن معظم العاملين مصريين، وبعد أن تم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب فيروس "كورونا" تم تأجيل تصوير المسلسل.

وسبق لهيفاء وهبي أن صرحت عن معاناتها مع الحجر المنزلي، وذلك خلال مداخلة لها مع برنامج "منا وجر" على فضائية "إم تي لبنان"، وقالت إنها ازدادت في الوزن بسبب الجلوس في المنزل طوال اليوم.

وطُرحت الحلقة الأولى من برنامج "مش مسلسل هند صبري" في 2 مايو/ أيار الجاري، ويتناول في فكرته الرئيسية مشاريع تأجلت عند الناس بسبب فيروس "كورونا".