يسرا توجه رسالة بعد مشهدها الذي أدمى قلوب المشاهدين... فيديو

تصدرت الفنانة المصرية، يسرا، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بسبب أدائها في مشهد من مسلسلها "خيانة عهد"، المذاع طوال شهر رمضان.

وأحدث مشهد انهيار وبكاء يسرا في جنازة ابنها، بحلقة الخميس، من المسلسل تفاعلا كبيرا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأدائها المؤثر الذي تسبب في بكاء البعض منهم.

كما أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب بأداء يسرا في المشهد، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حلقة النهاردة من خيانة عهد تقطع القلب، يسرا عالمية ودور العمر لحلا شيحة، وجومانة مراد غير عادية، وخالد أنور بطل بجد، وخالد سرحان فى مستوى رائع، حلقة متعبة للأعصاب، شكرا سامح عبد العزيز".

حلقه النهارده من خيانه عهد تقطع القلب يسرا عالميه ودور العمر لحلا شيحه وجومانه مراد غير عاديه وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبه للاعصاب . شكرا سامح عبد العزيز — Amr Adib (@Amradib) May 7, 2020

​وردت يسرا على الإشادة بأدائها في ذلك المشهد، عبر رسالة مصورة لها شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، موجهة الشكر لجمهورها.

وقالت يسرا في الرسالة: "لا أعرف ماذا أقول لكم، أنتم أجمل جمهور في الدنيا، لم أكن أتصور أن مسلسل "خيانة عهد" سيؤثر بكم لهذه الدرجة، أنا بجد أحبكم ولكن اطلب منكم استكمال متابعة المسلسل، اطلب منكم مشاهدة الـ15 حلقة القادمين لأن بها أحداث غير متوقعة أيضا، وأشكر كل من كتب عني كلمة حلوة، وأشكر كل من كتب من زملائي، وأشكركم من قلبي".

ومسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وهو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، ومن إنتاج شركة "العدل غروب‎".

وتعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" لموسم دراما رمضان بعد غياب عام، منذ عرض مسلسلها "لدينا أقوال أخرى" في رمضان 2018.