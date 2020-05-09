ممثل مصري شهير يكره دوره في مسلسل "البرنس"... ما السبب

قال الفنان المصري أحمد زاهر، إنه منذ قراءته لسيناريو مسلسل البرنس، الذي يذاع في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور، شعر بأنه يكره شخصية فتحي، التي يجسدها في المسلسل.

وفي مقابلة مع موقع "العربية.نت" تحدث أحمد زاهر عن الشخصية التي لعبها، مؤكدا أنه منذ قراءته للسيناريو الذي كتبه المخرج محمد سامي شعر بأنه يكره شخصية فتحي للغاية والأفعال التي يقوم بها مع الجميع، لكنه وجدها تحمل قماشة عريضة يستطيع التحرك من خلالها بالتمثيل، لذلك أحب تقديمها للغاية.

وكشف زاهر عن كونه تلقى تهديدات بالقتل عبر السوشيال ميديا والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية، لكنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيرا عند هذا الأمر.

وقال إن شخصية "فتحي" الشريرة من أصعب الأدوار التي جسدتها، وأرهقتني للغاية، حيث تحمل صعوبة درامية شديدة وتطلب الأمر مني دراسة أبعادها النفسية لأنها تتلون باستمرار طوال أحداث العمل، لذلك بذلت جهدا كبيرا لإقناع الجمهور بها،وهو ما لمسته من ردود أفعال المشاهدين،فكرههم لتلك الشخصية شهادة نجاح لدوري في المسلسل.