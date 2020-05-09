بعد أن تم اعفائه من الخدمة الالزامية.. نجم توتنهام يتفوق عسكريا على الجميع

اختتم النجم الكوري الجنوبي، سون هونغ، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي دورة عسكرية مؤقتة تفوق من خلالها على جميع رفاقه.

يذكر أن سون كان أعفي من الخدمة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لكرة القدم للرجال لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن سون أصبح أحد أوائل المتدربين الخمسة الذين يحصلون على جائزة في حفل تخرج المخيم في وحدة مشاة البحرية يوم أمس الجمعة.

وأكد المسؤولون أن سون كان الأعلى من بين 157 متدربًا، وقالوا:

أثناء إطلاق النار، صوب سون 10 طلقات من أصل 10 على الهدف.

وتوقف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس/ آذار بسبب جائحة كورونا، وعاد سون إلى بلاده في وقت لاحق لمواصلة إعادة تأهيله من إصابة في الساعد.