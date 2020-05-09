كيف حقق أرنولد شوارزنيغر ملايين المشاهدات بخدعة طريفة... فيديو

تمكن نجم أفلام الحركة الشهير، أرنولد شوارزنيغر، من اجتذاب ملايين المشاهدات عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وذلك بواسطة حيلة طريفة.

واستطاع شوارزنيغر أن يلفت انتباه الملايين من متابعيه البالغ عددهم 20 مليون، بمقطع مصور له من داخل مطبخ منزله وهو يؤدي تمرينات تعكس مرونته الفائقة، على الرغم من تعديه 70 عاما.

وفي المقطع المصور، يجلس نجم أفلام الحركة والخيال العلمي "ترمينيتور" (72 عاما) على رخام المطبخ وهو منفرج الساقين لأداء التمرينات الشاقة بكل مرونة بينما يدخن السيجار، لكن يصدم المشاهدين بعدها أنه كان يختبئ واقفا وراء مجسم لساقين.

وينتهي المقطع بمغادرة أرنولد شوارزنيغر المطبخ ويقول لمتابعيه: "أشعر أنني مرنا جدا، أنا فخور جدا بنفسي".

View this post on Instagram Flexibility is as important as the pump. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on May 7, 2020 at 11:25am PDT

واستطاع أرنولد شوارزنيغر بخدعته الطريفة أن يجتذب أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حسابه على "إنستغرام" منذ أن طرحها أمس الجمعة.

وكان آخر أفلام أرنولد شوارزنيجر جزء جديد من سلسلة أفلام "ترمينيتور" بعنوان "Dark Fate"، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، وتشاركه بطولته ليندا هاميلتون.