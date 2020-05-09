وفاة أسطورة موسيقى "الروك" العالمية لأسباب مجهولة... فيديو وصورة

توفي أسطورة موسيقى "الروك آند رول"، ليتل ريتشارد، عن عمر نهز الـ 87 عاما، لسبب مازال مجهولا لدى الجميع.

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت مجلة "رولينغ ستون"عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة اشتهر من بينها بأغنية "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

Little Richard, one of rock's founding fathers who set the template that generations of musicians would follow, has died at 87 https://t.co/nwu9qMA9wf — Rolling Stone (@RollingStone) May 9, 2020

واشتهرت أغنيته "توتي فروتي" لأنها حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة.

وكان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر أن بي" في خمسينات القرن الماضي، الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو الروك أند رول