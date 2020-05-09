هند القحطاني ترد على اتهامها بعقوق الوالدين..فيديو

نشرت السعودية هند القحطاني، مقطع فيديو، تظهر فيه مع أبنائها وهم يتواصلون مع والدهم ويتبادلون أطراف الحديث، في محاولة منها على ما يبدو لتكذيب مواطنتها الناشطة فتو العقيل.

ووثقّت القحطاني محادثة الأبناء مع والدهم من خلال حسابها عبر تطبيق "سناب تشات"، حيث ظهر أولادها متراصين إلى جوار بعضهم عند تواصلهم مع والدهم عبر الهاتف.

وعلقت هند القحطاني على المقطع قائلة: "كتاكيتي يكلمون أبوهم وأخواتهم من أبوهم...كتاكيتي يكلمون أبوهم بشكل شبه يومي".

وكانت الناشطة فتو العقيل قد نشرت تغريدة عبر "تويتر" اتهمت فيها هند القحطاني بالهرب من بلادها والتحرر وعقوق الوالدين، وحرمان أبنائها من بر والدهم، على حد قولها.

وقالت"فتو العقل تأكل اعيالها بفلوس حلال ما هربت ولا أنا عاقه والديني.. أنا أصير خدامة تحت رجول أمي وأبوي.. تركت فيلا وعشت معهم لرعايتهم.. ما هربت وتفصخت وحرمت اعيالي برهم لأبوهم".

فتو العقل تأكل اعيالها بفلوس حلال ماهربت ولا انا عاقه والديني انا اصير خدامة تحت رجول امي وابوي تركت فيلا وعشت معهم لرعايتهم ماهربت وتفصخت وحرمت اعيالي برهم لابوهم — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) May 3, 2020

ويبدو أن هند القحطاني حرصت على قطع الشكوك حول أي مزاعم يتم الترويج لها بشأن توتر العلاقة بينها وبين طليقها وأبنائهما، وأنها تحرض الأبناء على عقوق والدهم.

يذكر أن هند القحطاني كانت تعمل في مجال التدريس بالمملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.