حاول اكتشاف علاج لـ"كورونا"... "خلطة أعشاب" تقتل صيدلاني في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، أن صيدلاني هندي لقي حتفه وأدخل مديره المستشفى بعدما تناولا خلطة علاجية حضراها أملا في أن تساعد على شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وعمل الرجلان في شركة متخصصة في طب الأعشاب وقد جربا الدواء المشتبه به على نفسيهما وهو مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي جنوب شرقي الهند، بحسب ما نقله موقع "إنديا تودي".

وقال قائد شرطة المنطقة أشوك كومار، إن الصيدلاني سيفانيسان البالغ من العمر 47 عاما، قد توفي في المشفى.

وأضاف الشرطي، أنه ابتكر تركيبته بعد تنفيذ عمليات بحث على الإنترنت واشترى المكونات من السوق المحلية.

وتم نقل الرجلين إلى المشفى بعدما فقدا الوعي، وقد تناول مديره الصيدلاني البالغ من العمر 67 عاما جرعة أصغر من التي تناولها سيفانيسان لهذا فهو نجا ويتلقى العلاج في المشفى.

ولفت الموقع إلى أنه إلى الآن لا يوجد دواء أو لقاح ضد "كوفيد 19".

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج تجربة جرت في هونغ كونغ، أن توليفة من 3 عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف الأعراض عند المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).