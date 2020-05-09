ممثل مصري: لا أحب محمد صبحي وأرفض العمل معه... فيديو

قال الممثل المصري، محمد فواز، إنه لا يحب الفنان محمد صبحي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، كما يرفض أن يجتمع معه في أي عمل فني.

وعندما سئل فواز خلال استضافته في حلقة اليوم السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية "القاهرة والناس" عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.

وقال: "لا أحب طريقة عمل محمد صبحي، ولكني أحترمه كمخرج مسرحي كبير وكممثل كويس"، بحسب تعبيره.

وكشف صبري فواز في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنه كاد أن يعتدي بالضرب على منتج مسلسل تلفزيوني شارك في بطولته، بعدما استفزه في موقع التصوير قائلا له أمام المتواجدين "إنت مين إنت.. مفيش حد يعرفك"، ولكنه رفض ذكر اسمه.

ومن واقع عمله مع هيفاء وهبي في مسلسها الجديد "إسود فاتح"، أكد صبري فواز للبرنامج أن أداء الفنانة اللبنانية التمثيلي تحسن بصورة كبيرة، وذلك بالمقارنة مع أول تجربة تمثيل تخوضها من خلال فيلم "دكان شحاتة" من إنتاج 2010، والذي شارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد.

ورفض صبري فواز ندمه على تجسيد شخصية الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل في مسلسل "صديق العمر"، مؤكدا أنه جسّد الدور بشكل جيد ولفت نظر المشاهدين، كما أنه تلقى ردود فعل إيجابية ممن كانوا قريبين من هيكل.

وأضاف أنه التقى محمد حسنين هيكل شخصيا قبل تصوير المسلسل، وأخبره أنه يجسد شخصيته في أحداثه، فكان رده عليه: "يا بختك".