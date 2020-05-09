إدريس إلبا يظهر لأول مرة في شوارع لندن بعد تعافيه من كورونا

ظهر الممثل البريطاني إدريس إلبا، لأول مرة في شوارع العاصمة البريطانية لندن بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونشرت مجلة "بيبول" الأمريكية صورا للممثل ألبا، وهو يقوم بتمريناته اليومية بالقرب من منزله خلال فترة الإغلاق، وذلك عقب عودته هو وزوجته سابرينا دوري، من عزلتهما الصحية في مدينة نيومكسيكو.

وظهر إدريس وهو يرتدي قميصا أسود بسيطا فضفاضا وسروالا من جينز الدينيم وأحذية كبيرة خضراء وقام بتغطية رأسه بقبعه سوداء وبدا في حالة صحية جيدة بعد تعافيه من الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وفي شهر مارس/ أذار الماضي، أعلن إدريس ألبا إصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة نيومكسيكو، حيث بقيت زوجته برفقته ورفضت تركه قبل أن تصاب بالعدوى.

وتبين بعد ذلك أن إدريس، البالغ من العمر 47 عاما وزوجته، البالغة من العمر 30 عامًا، مصابان بسلالة "غير قاتلة" من الفيروس التاجي، والآن تعافيا بشكل كامل من المرض.

وفي وقت سابق صرح إدريس أنه قد أصيب بالعدوى من زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، حيث التقى بها في حدث خيري بمدينة ويمبلي، وقت قصير من إثبات التحاليل إيجابية إصابتهما بالعدوى.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

وانضم الثنائي إلى صندوق الأمم المتحدة باعتبارهما من سفراء النوايا الحسنة لدعم المزارعين المتضررين من جائحة كورونا، وذلك بهدف الحصول على 200 مليون دولار إضافية من الحكومات بالإضافة للمبلغ الأساسي، الذي يقدمه الصندوق الدولي المعني بالتنمية الزراعية وهو 40 مليون دولار.