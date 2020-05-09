ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة بعد شهر العسل... صورة

شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري، اليوم السبت، صورة لها مع زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بعد انقضاء شهر العسل.

وتظهر ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة وهما يقفان داخل فيلتهما بالملابس "الكاجوال"، بعدما أمضيا شهر العسل بإحدى المدن الساحلية المصرية بسبب ظروف تعليق الطيران في العالم وغلق المطارات، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.

View this post on Instagram 🙊❤️ A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on May 9, 2020 at 11:55am PDT

وتأتي الصورة التي شاركتها ياسمين صبري اليوم ردا على صورة شاركها أحمد أبو هشيمة لهما من نفس جلسة التصوير عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الجمعة، والتي علق عليها بقلبين.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتشارك ياسمين صبري في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة ثانية"، إلى جانب أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبد الغني وابتهال الصريطي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".