"انتهكت عرضي"... ناقد فني شهير يقاضي غادة عبد الرازق

تقدم الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، بثلاث شكاوى رسمية ضد الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وذلك بعد اتهامها له بالحصول على رشاوى مالية.

واشتعلت الأزمة بعدما صرح الشناوي في برنامج "القاهرة الآن" من تقديم لميس الحديدي على فضائية "الحدث" أن غادة عبد الرازق "فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها الفنية"، وهو ما أغضب الممثلة الشهيرة لتشن هجوما عليه.

وزعمت غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أن طارق الشناوي يتلقى أموالا في مقابل الحديث عن أعمالها الدرامية بصورة إيجابية، وأشارت إلى أنه سبق وأن دفعت له أموالا لكي يشيد بمسلسها "حكاية حياة" من إنتاج عام 2013.

وأكد طارق الشناوي لـ"سكاي نيوز عربية" أنه تقدم بـ3 شكاوى ضدها في المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين، مهددا أنه سيتقدّم ببلاغ للنائب العام بعد أن يرى إلى أي مدى سيتم اتخاذ إجراءات ضدها.

وقال إنه من حق غادة عبد الرازق أن تعترض على كلامه، رغم أنه أشار إلى أنها فنانة موهوبة، و"لكنها ليست حرة في أن تنتهك أعراض الآخرين".

واتهم طارق الشناوي غادة عبد الراوق "بأنها إنسانة مستعدة لتشويه سمعة الناس، مثل أن يدس شخص بدس قطعة مخدرات لشخص آخر ليفضحه ويلهي الناس".

وأردف: "لقد ارتكبت حماقة وانتهكت عرضي الصحفي والإنساني وستعاقب قانونيا".

يشار إلى أن غادة عبد الرازق احتفلت بزواجها الـ12 مؤخرا من مدير التصوير هيثم زنيتا.

وأعلنت عبد الرازق، الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا بعد انفصال استمر 6 سنوات.

ويعرض لغادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "سلطانة المعز"، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني ومحمد لطفي ومحمد شاهين وانتصار ومي الغيطي ومحمد حاتم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.