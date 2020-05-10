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    السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة في رمضان

    15 وجبة غنية بالدهون قادرة على إنقاذ حياتك في رمضان

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    رمضان 2020 (93)
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    رصد عدد من خبراء التغذية العلاجية مجموعة من الأطعمة، التي وصفوها بأنها قادرة على إنقاذ حياة الإنسان في شهر رمضان.

    ونشرت مجلة "ويمنز هيلث" تقريرا حول مجموعة من الأطعمة، التي رغم أنها غنية بالدهون إلا أنها صحية وقادرة على إنقاذ حياة الإنسان.

    ونقلت المجلة عن خبيرة التغذية مونيكا أوسلاندر مورينو، تأكيدها أن "هناك دهون صحية موجودة في بعض الأطعمة الطبيعية، والتي تكون ضرورية لكل شخص".

    وتابعت قائلة "تلك الدهون الصحية مشبعة، ولذيذة، وضرورية للعديد من عمليات التمثيل الغذائي".

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    واستمرت قائلة "بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تقلل من الحاجة إلى السكريات المضافة في المنتجات الغذائية، وهو الفوز الذي تشتد الحاجة إليه هذه الأيام، خاصة خلال فترات الصيام الطويلة لبعض الناس".

    وجاءت قائمة تلك الأطعمة على النحو التالي:

    1- بذور الكتان

    مصدر رائع لحمض ألفا لينولينيك، وتمد الجسم بدهون صحية مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية.

    2- السمك الدهني

    مثل أسماك الماكريل أو السلمون، ويعد مصدرا مميزا لأحماض "أوميغا 3 الدهنية".

    3- الزيتون

    يقدم نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على انخفاض الكولسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.

    4- التركي المجفف

    تحتوي شرائح التركي المجففة على دهون "أوميغا 3" الصحية، وتساعد المحافظة نسب الدهون المشبعة منخفضة في الجسم.

    5- الأفوكادو

    يحتوي على نسب من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ونسب عالية من الألياف والبوتاسيوم الذي يجعلها ثمرة مثالية لمرضى القلب.

    6- جوز الهند

    يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وهو نوع خاص من الدهون يمكن للجسم استخدامه للوقود السريع (والذي قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات).

    7- زبادي كاملة الدسم

    امزج الزبادي كامل الدسم مع الفراولة للحصول على وجبة فطور متوازنة (أو وجبة خفيفة) توفر الكالسيوم وفيتامين ج والألياف والبروتين والبروبيوتيك الصحي للأمعاء.

    سيدة عجوز
    © AP Photo / Chris Carlson
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    8- المكسرات

    سواء كانت في الجوز أو عين الجمل أو الفستق، فإن تناول مجموعة متنوعة من المكسرات طريقة رائعة للحصول على الدهون الصحية.

    9- فول الصويا

    يوفر البروتين والألياف والكالسيوم والدهون الصحية، علاوة على أنه وجبة مشبعة يمكنها ألا تشعرك بالجوع لنحو 10 ساعات.

    10- بذور اليقطين

    تحتوي على دهون صحية غير مشبعة، وتعد مصدرا جيدا للفسفور والمغنسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس وفيتامين "ك" والزنك.

    11- بذور الشيا

    تحتوي على دهون صحية والكثير من المعادن، ويمكن رشها على الزبادي أو العصير للحصول على فائدة أكبر.

    12- زبدة الجوز

    جرعة متميزة من البروتين والدهون الصحية والألياف.

    13- قلوب القنب

    بخلاف الاستخدامات الأخرى للقنب، إلا أن قلوب القنب تعد مصدرا غنيا للبروتين والدهون الصحية.

    14- لب عباد الشمس

    يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين "إي" السيلينيوم، ما يجعله خيارا مثاليا لمرضى القلب.

    15- بذور السمسم

    يحتوي على جرعة كبيرة من البروتينات والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ويدعم محتواها من الألياف الكولسترول الصحي.

    كيف تنقص وزنك في رمضان دون الشعور بالجوع
    © Sputnik / Mohamed Mostafa
    كيف تنقص وزنك في رمضان دون الشعور بالجوع
    الموضوع:
    رمضان 2020 (93)

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    الدهون, دهون, صيام رمضان, صوم رمضان, شهر رمضان, رمضان
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